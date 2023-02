Juhtkiri: preemia seab raamatud aupaistesse

Noorem põlvkond heidab raamatud kõrvale või ei vaatagi nende poole, sest muid võimalusi on väga palju. Noored kuulavad üha enam taskuhäälinguid, mille vahendusel saavad oma informatsioonivajaduse rahuldatud. Samamoodi on ette loetud lugematu arv raamatuid, mida saab igal ajal kuulata. Kas ja kuidas see ka sõnavara täiendab, on raske öelda.

Raamat seevastu on asendamatu. See on võimalus aeg maha võtta ja siseneda hoopis teistsugusesse maailma. Kuna raamatuid on väga-väga palju, on ka neid maailmu nii palju, et igaüks leiab kindlasti endale sobiva.