Käsmu meremuuseumi kogu täienes hinnaliste navigatsioonikaartidega

Muuseumi rännanud vana vineerist kaardisahtel oli varem tõenäoliselt kasutusel mõnel laeval. Sahtli külge oli kinnitatud luubiga lamp, mis võimaldas kaarte peensusteni vaadata ja korrigeerida. Kui tänapäeval on kaardid enamikus digitaliseeritud, siis varasematel aastakümnetel olid veeliikluse ja selle ohutust puudutavate otsuste tegemisel abiks paberkaardid, mida korrigeeriti nii nagu praegugi, kord kuus.

Käsmu Meremuuseumi eestvedaja Aarne Vaik ütles, et seni olid muuseumil mõned aegunud navigatsioonikaardid ja seetõttu oldi töökaartide täiskomplekti üle väga rõõmsad. "Töökaardid on olemuselt ainueksemplarid. Täiskomplekti ja isikuga seotud töökaardid on muuseumi kollektsioonile eriline kingitus,“ sõnas Vaik.