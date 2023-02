Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) Viru malevas said teisipäeval uue auastme 81 kaitseliitlast. "Õnnitlen teid tänase päeva puhul. Olete auastmed auga välja teeninud. Loodan, et tänane hetk on teil uue arenguetapi alguseks, ja selleks soovin teile jõudu ja jaksu," ütles Kaitseliidu KiMKR-i ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.