Eesti Kultuurkapital toetab Arvo Pärdi muusikamaja ehitust 21 miljoni euroga

Eesti Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa kinnitas, et kultuurkapital arvestab riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele toetuste määramisel asjaoluga, et paari viimase aasta jooksul on ehitamine oluliselt kallinenud. "Riigikogu kultuurikomisjonile esitatud materjalides toodud ehituste maksumused põhinesid 2020. aasta alguses tehtud arvutustel ning need ei saa olla aluseks tänastele otsustele. Tähtsam arvudest on aga kindlasti see, et me saame pingereas kolmandana seisva kultuuriehitise hoomatavas tulevikus valmis ehitada. Riigikogu muutis 2022. aastal kultuurkapitali seadust ning nüüd saab üheaegselt toetada enam kui kahe riiklikult tähtsa kultuuriehitise valmimist ja enam ei pea jäigalt lähtuma pingereast. Mäletame, et veel eelmise aasta sügiseni kehtinud seadus poleks lubanud Arvo Pärdi nimelisele muusikamajale toetust eraldada enne, kui pingereas eespool paiknevatest ehitistest vähemalt üks oleks lõpuni rahastatud. Oluline on ka, et ehitamist ei rahastata kultuuri ja spordi arvelt, vaid kultuurkapitali käsutuses on piisavalt ainult selleks otstarbeks ettenähtud vahendeid, et muusikamaja ehitus Rakvere poolt soovitud mahus ja tempoga ära rahastada. Kõige tähtsam on Rakvere inimestele ja kõigile Eesti muusikaelu heast käekäigust hoolivatele inimestele, et me saame peagi juurde ühe ilusa kontserdimaja," rääkis Allikmaa.