Volikogu otsustas Lasila ja Veltsi kooli ümberkorraldamise päevakorrast maha võtta

Peep Vassiljevi sõnul ollakse otsusega natukene ajahätta jäänud, kuigi kaks aastat on ümberkorraldustega tegeletud.

"Me ei ole suutnud piisavalt kogukondadega suhelda ja ei ole neid olukorraga kurssi viinud. Eile kohtusime Lasilas lastevanemate ja koolikogukonnaga, mis oli väga emotsionaalne, aga ka konstruktiivne. Viimane kohtumine kogukonnaga oli 24. oktoobril eelmine aasta ja tuleb tunnistada, et kommunikatsioon jäi meie poolt puudulikuks. Teine teema on, kuhu lapsed edaspidi kooli saata. Vallavanem suhtles Rakvere linnapeaga, kelle sõnul oleks linna koolides küll kohti, aga selleks peab tegema suuri ümberkorraldusi, linn soovis samuti lisaaega teemaga tegelemiseks saada," rääkis Vassiljev päevakorrapunkti mahavõtmise selgituseks.