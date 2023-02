Detsembris loodud MTÜ soovib Lääne-Virumaale rajada jäähokihalli

"Me oleme värskelt asutatud MTÜ, kelle peamine eesmärk on edendada hokikultuuri Lääne-Virumaal. Kutsume kokku kõik huvilised ja soovime pakkuda kõigile mitmekülgseid treenimisvõimalusi. Tahame, et talvespordialadel oleks veel võimalusi noortel õues liikuda," selgitas Ševtšuk.