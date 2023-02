Juhtkiri: palju õnne, Eesti vabariik!

Riik on täpselt nii hea või halb, kui on kodanikud selle sees. Riik on kollektiivne organism, kus igaüks meist on üks ajurakk 1,3 miljonist. Kõigi oma plusside ja miinustega. Kui keegi hakkab riiki enda omaks pidama, siis juhtub nii nagu Venemaal juhtus, kus kollektiivne organism on asendunud halli ollusega. Meie kodumaal ja riigil on sünnipäev. See tähendab, et meil kõigil on sünnipäev. Olgem siis sel puhul pidutujulised ja ülemeelikud ja väärikad.