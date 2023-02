Repliik: põgenik või “põgenik”?

Ukraina sõja algusest on täis saamas aasta. Mis teeb rõõmu, on see, et tavaliselt kinniseks peetav eestlane on Ukraina riiki ja rahvast igatmoodi toetama asunud. Olgu siis haubitsate, humanitaarabi, sauna ehituse ja rindele saatmisega või põgenikele kaitse ja kodu pakkumisega.