Metsa majandamine süsinikusiduja ja maaelu edendajana

Peagi algab järjekordne koolivaheaeg. Paljud eestlased planeerivad perereisi Soome, Rootsi või Austria mägedesse, metsade keskele. Keegi neist ei muretse nende riikide metsanduspoliitika pärast. Vaatamata sellele, et kõigis nendes riikides on tööstust, sh puitu väärindavat tööstust oluliselt rohkem kui meil Eestis. Nende riikide hästi majandatud metsadesse on rõõm minna nii kohalikul elanikul kui ka turistil. Leidkem ka Eestis viis, kuidas metsi süsinikusidujana kasvatada ja maaelu edendajana majandada.