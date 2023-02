Abielus tegevväelased seisavad kodu kaitsel

Tanel ja Liisu Kallend on koos elanud üle kümne aasta. Võib öelda, et nad on partnerid nii eraelus kui ka riigikaitses. 18-aastase staažiga tegevväelased ning välismissioonide veteranid kasvatavad tütart ja poega. Teisipäeval tunnustati Tanelit Viimsi Artiumis presidendi kõrge autasu, Kotkaristi teenetemärgi kuldristiga.