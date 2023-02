Eino Vaher külvab koolides malepisikut

Lääne-Virumaal on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud malevõistlustel osalevate noorte arv. Vahepealne aeg, kus tundus, et maletamine on selline keskealiste ja vanemate meeste omavaheline arhailine nokitsemine, on möödanik. Suur roll selles on kohalikul malekorüfeel, paljukordsel maakonna meistril Eino Vaheril, kes on võtnud endale missiooniks male kui põneva mõttemängu populariseerimise.