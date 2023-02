Jaspar Vaher läheb Lätti väärtuslikke kogemusi hankima

Otepää talveralli oma klassi üle minutilise eduga võitnud ja absoluutarvestuses 11. koha saavutanud 15-aastane kadrinlane Jaspar Vaher pole peale viimast rallit autot rohkem proovida saanud. Sellegipoolest on noormehe sõnul tunne nädalavahetuse eel tavaline. "Igal rallil on eesmärk samasugune – koguda kogemusi ja sõita ilusti," ütles Vaher Alūksne ralli eel.

Uue kaardilugejaga teist rallit sõitev Vaher ütles, et Otepääl koostöö Evelin Mitendorfiga klappis ning tal on hea meel, et üks andekamaid kaardilugejaid rallispordi tulevikutähtede programmi valiti.