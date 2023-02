Kultuuripärl Keio Soomelt: "Unistav inimene on alati õnnelik inimene"

Kus on teie kultuurilembuse juured?

Sealt tuleb see, mis kõlab suureliselt, aga on hästi loogiline mõte, et kui meile on antud maa peal mingi aeg, keskmiselt seitsekümmend aastat, mis on pikas perspektiivis kübe, ongi küsimus, kuidas neid aastaid kasutan, kui palju suudan neist võtta. See tähendab eelkõige seda, kas suudan aega kvaliteetselt kasutada või mind juhivad ainult söömine, magamine ja sugutung. Kõik, mis sinna juurde tuleb, on meie enda valik ja enda otsus. Sinna kuuluvad ka ebaõnnestumised. Hakkad mingit asja õppima ja saad aru, et see pole see. Läksin kunagi rahvatantsurühma. Kolme prooviga sain aru, et see on täiesti lootusetu, kui ei suuda paremal ja vasakul vahet teha ega oma keha valitseda. Ega siis midagi katki ole, võtad järgmise ala. Tuleb proovida ja vaadata, mis oma ajaga teed ja kuidas seda kasutad. Nelikümmend aastat lihtsalt tööl käia ja õhtuti pubis istuda pole mõtet.