Nädala lind: jäälind

Just jõed on jäälinnu elupaigaks. Jõest püüab jäälind toiduks sobivad kalakesed ning jõekaldasse uuristab pesakoopa. Suurem osa jäälinde lendab küll hoolimata oma nimest talveks soojemate maade jõgedele Kesk- ja Lääne-Euroopasse, kuid sadakond lindu jääb siia paigale ning just talvel, kui looduses värve vähe, on jäälindu hoopis kergem märgata kui suvises värvirikkuses.