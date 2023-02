Sähvatus: jätku lugemis(t)ele!

Eestlased on tegelikult päris usinad raamatulugejad – nii statistilised uuringud, raamatupoodide müügistatistika kui ka raamatukogude laenutusandmed näitavad, et eestlased on raamaturahvas. Statistikaameti kodulehelt leitud 2020. aasta andmetel oli aasta jooksul raamatuid lugenud 764 700 vähemalt 15-aastast inimest. Kui sinna juurde liita veel lapsed, siis on see arv ju päris rõõmustav.