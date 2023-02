Tuumaturisti vaatenurk: riski võtmine Olkiluotos on toonud nii jõukust kui ka uusi muresid

“Vaata, et sa oma sperma ära külmutad,” ütles üks kolleegidest Virumaa Teatajas, kui kuulis, et mul on kavatsus tuumaelektrijaama külastada. Tuumaelektrijaama kuvand nimelt on selline, et ega sealt päris sama inimesena tagasi ei tulda. Kuid milliseks kujunes tegelikkus?