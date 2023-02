Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Nagu mullugi, tuli ka “Tallinnfilmi” tänavusel dokumentaalfilmide festivalil Rakvere Filmiklubis võitjaks kinojutustus suure kirjaniku elust. Tegemist pole aga ühe ja sama teosega, vaid sarifilmi teise osaga. Haridusministeeriumi tellimustööna valmiv sari tõotab tulla tugevaim, mida meie kineastid seni on teinud. II osa peeti aga pisut nõrgemaks. Ja nii saame ka hinnangu festivalile üldse. Võitja hindeks kujunes keskmiselt 4,19. Vahest on see ka iseloomustus dokumentalistide aastatööle. Võitjale järgnesid “Juhan Smuul”, “Loomisrõõm”, “Me ise peolised” ja “Tormipüha”. Viimase operaatoritöö tunnistati ankeetide põhjal parimaks. Nii on siis koos režissöör P. Puksiga (“Tammsaare” ja “Tormipüha”) festivali teine võitja kaameramees P. Tooming. Hinnete järgi jagasid 6. ja 7. kohta spordifilm “Otsin luiteid” ja “Vinni”. Kaheksandaks tuli “Kogu öö käib sõda”. Festivali üldine tase oli tükk maad tasasem, kui see kunagi varem on olnud. Kuni viimase sõnavõtuni polnud päris selge isegi esikoha saatus. Hea, et festivali sai tänavu pidada partei rajoonikomitee mugavas saalis. Halb, et vaatajaid segas projektorite surin, halb, et heli oli alla igasugust kriitikat. Ja nii jääb see veel pikaks ajaks. Linnal, kus tegutseb vabariigi esimene filmiklubi ja peetakse iga-aastast vist kõige esinduslikumat kino­üritust, puudub kinohoone, mis vähegi vastaks kaasaja nõuetele. Entusiasm on seni korvanud kõik ebameeldivused.