Kadrina valla aasta tegijaks osutus vabatahtlik päästekomando

​Elutööpreemia pälvis vabatahtlik päästja Arne Kastemäe, kes on seda ühiskondlikku ametit pidanud juba 58 aastat. Ta meenutas, et sattus päästjate seltskonda täiesti juhuslikult. "Läksin just parajasti koju, kui tuletõrjeauto hakkas õnnetuskohale sõitma. Autojuht kutsus mind kaasa – Arne, tule appi, Varangul maja põleb. Aitasin selle maja ära kustutada ja pärast tehtigi mulle ametlik ettepanek hakata vabatahtlikuks," rääkis ta.