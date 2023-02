Tänasest saab esitada kandidaate aasta õpetaja konkursile

Aasta õpetaja valimine käib ühte sammu üleminekuga täielikult eestikeelsele õppele lasteaedades ja koolides. Konkursile saab esitada vaid õpetaja kvalifikatsiooni omavad õpetajad, kes valdavad eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele.Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase sõnul peavad aasta õpetajad olema eeskujuks ning oma töös parimad. "Loomulikult väärivad lugupidamist ja tunnustust kõik õpetajad ja haridustöötajad. Aasta õpetajateks saavad neist silmapaistvaimad – eeskujud, kes tekitavad meie lastes teadmistehimu ning on partneriteks meile kui lapsevanematele. Lisaks kvalifikatsioonile ja keeleoskusele on neil see miski, mida õpilased meenutavad hea sõnaga veel kaua pärast kooliaega," sõnas minister ja lisas, et seni ei olnud analoogilisel konkursil seatud esitatud kandidaatidele ei pedagoogilise kvalifikatsiooni ega ka eesti keele oskuse nõuet. "See üllatas mind väga eelmisel aastal. Kuna ootame õpetajatelt lastele eeskujuks olemist ka riigikeeleoskuses, lisasin need nõuded esmakordselt ka konkursi statuuti."