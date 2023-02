Maakonna parimad haridustöötajad ja hariduse toetajad ootavad tunnustamist

Konkursi eesmärgiks on selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajad, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ja uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes ning on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

VIROL-i tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul on maakondlik konkurss seotud üleriigilise konkursiga. Laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja kolmes maakondlikus kategoorias. Hõbemägi sõnul kattub maakonna ja riigi konkursil üks kategooria, milleks on elutöö kategooria. "Kuna üleriigilise elutööpreemia tunnustuse eesmärk on tunnustada riiklikult silma paistnud haridustöötajaid, siis meie soov on tunnustada meie maakonna tasandil pikaajaliselt maakonna haridusse panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult," selgitas Hõbemägi.