Viru vangla lasketiir Jõhvis sai nurgakivi

"Vanglateenistusel on oluline roll selles, et ka Virumaal oleks võimalik töötada riigi jaoks olulistel ametikohtadel nii justiitsministeeriumi koosseisus kui Viru vanglas. Lasketiiru ehitamine pakub olemasolevale lisa," ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg ja lisas, et uued nüüdisaegsed väljaõppevõimalused on olulised nii vanglateenistujate kui ka teiste piirkonna sisejulgeoleku valdkonna spetsialistide oskuste arendamiseks. "Ühtlasi säästab uus lasketiir ametnike tööaega ning hoiab kokku kulusid transpordile."