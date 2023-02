Vaade: sada miljonit pestud aju

Ma kirjutasin nimelt “venelaste”. Kui esimestel sõjakuudel oli meil kõigil lootus ja ootus, et see arutu agressioon on vaid ühe hulluks läinud diktaatori eraasi, siis mida päev edasi, seda selgemaks sai, et vene rahval tervikuna pole ühe “väikese võiduka sõja” vastu mitte midagi. Ei tõusnud Venemaa 143 miljonit elanikku oma Putini vastu üles sõja alguses, ei liigutanud nad kulmugi, kui välja kuulutati üldmobilisatsioon ja noored mehed saadeti eimillegi nimel surema.