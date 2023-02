Rakvere linn kardab, et Vene tank muutub valimispropaganda osaks

Rakvere linnapea Triin Varek ei varjagi, et vastuseis tuleneb eelkõige valimiseelsest nädalast. "Me ju kõik saame aru, et sel ettevõtmisel on propagandamaik juures, me teame, kes on kaitseminister ja kus ta valimistel kandideerib," lausus Varek. "Igal teisel ajal, jah, palun. Aga hetkel oleks see tank erakondade valimistelkide vahel kohatu. Me oleme kaitseministeeriumile pakkunud teisi aegasid pärast valimisi. Praeguse seisuga pole linn kaitseministeeriumile avaliku ürituse korraldamise luba andnud."