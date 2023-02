Vabadussõja monument Tapa linnas võib tulla Anton Irve nägu

Vabadussõja käigus vabastas Eesti sõjavägi Tapa 9. jaanuaril 1919. Kolme soomusrongi ja jalaväeüksuste tegevust Tapa vabastamisel juhtis kapten Anton Irv (eluaastatega 1886-1919), keda on nimetatud ka soomurongide hingeks. Seetõttu on mõistetav, et Tapa linna Vabadussõja monumendi rajamisel soovitakse jäädvustada just mälestust Irvest ja soomusrongidest.