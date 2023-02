Galerii: Haljala kooli õpetajad alustasid uude majja kolimist

Haljala kooli arendusjuht Greete Toming ütles, et eelmisest nädalast algas suurem ettevalmistus kolimiseks. "Oleme ette valmistanud juba kaks aastat," sõnas Toming ja lisas, et kolu hulka sai vähendada juba asju kokku pakkides. Asju lahti pakkides saab need taas kriitilise pilguga üle vaadata ja hinnata, kas kõike seda tarvis läheb. "Eks õpetajatel ikka kraami on. Seda on isegi vähem, kui kartsin," lausus arendusjuht.