Kui kandvad on laulu- ja tantsupeo sillatalad?

Meil on päris kenasti läinud. Nõnda nentis Ingrid Pärnamäe, laulu- ja tantsupeo kuraator Lääne-Virumaal, kui kooridel, rahvatantsijatel, puhkpilliorkestritel ja sümfooniaorkestritel esimene eelproov läbitud. “Üldjuhid, kes on käinud meid kuulamas ja vaatamas, on rahule jäänud. Kooriproovid ja orkestriproovid läksid väga hästi, tantsuproovid olid hõredamad, sest meil on rühmi nii vähe, aga kõik olid oma töö teinud, kõik oli kenasti õpitud. Oli hea võimalus natuke parandusi teha ja innustust saada.”