Koogu külas käis koduõuel uudistamas ilves

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ütles, et kõigist Eestis elutsevatest suurkiskjatest on ilves kõige ettevaatlikum, sestap kuuleme nende kokkupuutest inimesega üsna harva. "Nende arvukus on kindlasti väiksem kui karudel. Hundiga ei oska täpselt võrrelda, aga neid võib olla enamvähem sama palju," ütles Villak.