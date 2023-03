Tapa firma avas Pärnus uue poe

Lille tänava kauplus on juba neljas Meie toidukauplus Pärnus. "Uus pood on senistest suurem, mistõttu saame seal pakkuda ka laiemat ja mitmekesisemat kaubavalikut. Kindlasti on riiulitel ja lettidel rohkesti Eesti päritoluga toiduaineid," sõnas Meie toidukaupade juhataja Rein Reinvee.