Rakvere Funkfesti tänavu ei toimu

Rakvere Funkfesti peakorraldaja Johannes Pihlaku sõnul on nende tiim kahel aastal järjest teinud metsikuid eneseületusi. "Esimesel aastal tulime uue festivaliga välja ajal, mil teised üritused end kokku pakkisid. Meid peeti hulludeks. Teisel aastal astusime jõulise sammu rahvusvahelisuse suunas. Suutsime veenda Daði Freyr‘i (2022. aasta peaesineja – M. R.) management‘i, et meiega on hea koostööd teha. Tavaliselt öeldakse meie staažiga kutsujatele probleemide vältimiseks lihtsalt viisakalt ära. Takkajärgi sai meie tiim aga kiita hea taseme ja professionaalsuse eest. Pärast teist Funkfesti tunnetasin kohe, et vajan värskuse hoidmiseks natuke aega, kus ma üldse selle teema peale ei mõtle."