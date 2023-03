Rakverre tuli mitu teatriauhindade nominatsiooni

Sõnalavastuse meeskõrvalosa auhinna nominent on Peeter Rästas Will Punakuue rolliga lavastuses "Robin Hood" ja Aleksi rolliga lavastuses "Ajurünnak". Naiskõrvalosatäitja auhinnale kandideerib Jaune Kimmel nõid Mathilda rolliga lavastuses "Robin Hood".

Etendust teenindava töötaja auhinna kandidaat on Rakvere teatri heli- ja videotehnik Peeter Pilv kui oma valdkonnas autoriteet ja hinnatud kolleeg, kes leiab ühise keele iga lavastajaga ning annab asjatundlikku nõu. Haldus- ja administratiivtöötaja auhinna nominent on teatri müügiadministraator Daisy Kull, kes on teinud silmapaistvat tööd ajal, mil mängukava muutumisel on tulnud vahetada pileteid mitmekümnete väljasõiduetenduste puhul üle Eesti.