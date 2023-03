Neljapäeval läheb soojemaks, nädala lõpus taas külmemaks

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund, lörtsi, vihma ja on udu. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 3–9, öö hakul puhanguti kuni 12 m/s, hommikul põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –4 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul 3–8, öö hakul puhanguti 11 m/s. Kohati sajab lörtsi ja lund. Nähtavus on mõõdukast heani. Külma on 2–4 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab Ida-Eestis kohati vähest lund. Sisemaal puhub läänekaare tuul 5–10 m/s, rannikul tugevneb loode- ja läänetuul 12, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 1–5 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja võib tuisata. Puhub lääne- ja loodetuul 4–9, hommikul puhanguti kuni 12, saartel ja rannikul 7–12, puhanguti 15, hommikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3 kraadi, läänerannikul tuleb kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja võib tuisata, õhtul tuleb saartel ka lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhtul puhub läänekaare tuul 4–10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.