Rakvere maalikunstniku teosed jõudsid USA menuseriaali

Jaanuaris eetrisse jõudnud tõsielusarja uus hooaeg jõudis lõpuks osani, mis filmitud Tallinna vanalinnas. Osa tutvustavas YouTube‘i klipis on vilksamisi näha ka hotelli seintele riputatud Leekpea teoseid. Kuidas need sinna jõudsid?

Leekpea jaoks algas põnev lugu eelmise aasta sügisel, kui ta avastas postkastist inglise keelse e-kirja. Seal kirjutati, et USA teleseriaal otsib Tallinna võtteplatsile kohalikku kunsti ning sarja tootjatele on silma jäänud just tema teosed. Kunstniku esimene mõte oli, et tegu on petukirjaga, sellegipoolest jäi pakkumine kripeldama. Ta vastas eesti keeles, et ei saa pakkumisest hästi aru.