Olen kaugel mõttelaadist, et “turiste” ei maksa suurvõistlustele saata. Maksab küll! Kui oled oma riigi parim või üks parimatest, siis palun mine ja võistle, kui vähegi suudad ja saad.

Seda põhimõtet järgisid Eesti mäesuusatajad Tormis Laine ja Juhan Luik. Laine sõitis suurslaalomis välja 31. koha. Seda alal, mis maailmas on kaugelt populaarsem kui murdmaasuusatamine. Juhan Luik oli Alpi kahevõistluses lausa 18., kuid tõsi – see võistlusala on suhteliselt vähepopulaarne.