Salakaval HPV: kuidas peaksid naised oma tervise eest hoolitsema?

Pereõe Maiu Müürsepa sõnul saab kõik alguse oma keha kuulamisest. Oluline on mõista, millisena sa end oma kehas tervena tunned, ja märgata, kui kuskil on mingi ebakõla. Näiteks kui kuskilt teeb miski valu või põhjustab sügelust, on see märk, et midagi on korrast ära. Kaebuste korral tuleb kindlasti arsti poole pöörduda.