Võistluste korraldaja Vahur Leemetsa sõnul, on Pariisi puhkeküla pool ette valmistatud 14 kilomeetrine ring, mis on hetkeolukorda arvestades väga heas seisus.

"Põhi on mõnus ja kõva, õnneks vihma ja pikemalt plusskraade ei lubata. Ilmaennustus on positiivne ja kuigi suurt lumelisa ei lubata, siis saab maratoni 3 ringilisena ära pidada. Kahjuks Tamsalu ja Neeruti vaheline osa kasutatav ei ole, seal on probleeme nii künnist kui taliviljapõldudest üleminekutega," sõnas Leemets.