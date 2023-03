Pühapäeval kulmineeruvad riigikogu valimised on vaat et kõige tulisemad taasiseseisvunud Eestis. Sellist vastandumist, kui on sel korral, pole Eestis veel nähtud. Võimalik, et see väljendub ka valimistel osalemise protsendis, mis võib tulla üks aegade kõrgemaid.