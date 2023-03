70 kilomeetrit riigiteid saab värskendust

Transpordiameti ida üksuse juhtaja Anti Palmi ütles, et riigimaanteede remondiks on eelarves raha sama palju kui eelmisel aastal, aga mõningate tööde kallinemise tõttu tuleb arvestada, et töid saab tänavu ette võtta umbes viiendiku võrra vähem. “Teede ehitust ja remonti rahastatakse vajaduspõhiselt, vastavalt konkreetsete teede seisukorrale,” selgitas Palmi.