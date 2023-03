Mets läinud, kes vangi läheb?

Aap Vels teatas oma lõpukõnes esimese asjana, et tema arvates on see asi täielik jama. “See on kius prokuratuuri poolt. Paljugi on sõltuv sellest, et mul on läbi meedia kurikuulus nimi. Meeletult raisatakse maksumaksjate raha sellistele süüdistusele. Siin pole ühtegi tõendit selle kohta, et ma olen juhtinud seda raiet. Mina pole saemeestele ühtegi ülesannet andnud,” rääkis Vels.