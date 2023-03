Võistkondlike bridživõistluste omapära on selles, et võit pole mitte ainult võit, vaid võita saab näiteks skooriga 11:9 või ka 20:0 (tegelikult lisanduvad veel komakohad). Kõik võidu- ning ka kaotusepunktid lähevad kirja üldtabelisse. See tähendab, et isegi nõrgema vastase vastu eduseisus olles ei saa rahulikult matši lõpuni tiksuda, vaid võidelda tuleb iga punkti eest.