Tapa vald hangib uue traktori

"2014. aastal soetatud traktor on jõudnud staadiumisse, kus ta ei ole enam kõige töökindlam. On hakanud ilmnema suuremad rikked, mille tulemusena ei ole võimalik Tapa Vallahooldusel täita temale pandud ülesandeid. Samuti on aastast aastasse suurenenud hooldatavate alade mahud," selgitas Tapa Vallahoolduse juhataja Lembit Saart.