Aasta autorialbumi ilmutanud Lonitseera jõuab Rakveresse

Tõnis Kirsipu meenutab, et sai aastaid tagasi kutse esineda bändiga, mida polnud veel olemas, inimeselt, kellel puudus bändi tegemise kogemus. "Nimelt olla Kaisa võitnud loosi, mille auhinnaks oli esinemine ühes Kalamaja baaris. Olin temaga ühes projektis varem koos osalenud ja teadsin, et tal oli unistus oma bänd kokku panna. Kõik see tundus liiga jabur, et loobuda."