Vabatahtlikud päästjad saavad riigilt remondiraha

Võsu vabatahtlike juht Valdek Kilk ütles, et neljakümne tuhande euro eest, mis riigi toetusena saadakse, on plaanis renoveerida komandohoone põhjapoolne külg, soojustada seinad, vahetada maja aknad ning parandada vett läbi laskev katus. "Kuna komando on ka valla kriisikeskuseks, siis plaanime hankida generaatori ja akupanga, et vajadusel oleks kogukonnal elektrivarustus tagatud," sõnas eelmisel aastal umbes sajal väljakutsel käinud, 21 tegevliikmega ühingu juht.