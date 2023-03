Haljalas hinnatakse kortermaja kahjusid ja peetakse plaani

Haljala Põllu tn 6 kolmandal korrusel tuld võtnud korteri kõrvalkorteris elav Kaido ütles, et elu on peale põlengut häiritud. "Olen üle kümne aasta seal elanud ja sekunditega kodu pole enam. Kas meie peame tõesti selle pulli ise kinni maksma," rääkis Kaido, kes peatub ajutiselt sugulaste juures Rakveres. Teadaolevalt on enamik Põllu tn 6 korteritest kindlustatud, kuid ühistu kindlustus majal puudub. Kindlustuse kahjukäsitlejad on etteruttavalt juba avaldanud arvamust, et korterite remondi saab ette võtta alles siis, kui majal on uuesti vettpidav katus peal.