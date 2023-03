Rakvere staadioni rekordite peres leidub nii “habemikke” kui ka maailma tippklassi

Jaak Vettik, hele vunts nina all, oli täitsa ähmis kohe. “Kui nad nüüd järele ei jäta, siis kust ma enam meeneplaate võtan,” muretses ta. Oli 2010. aasta 3. august. Kõigepealt kihutas Läti kodakondne Stanislavs Olijars Rakvere staadionil 110 meetrit tõkkeid ajaga 13,71. Ei midagi maailmaklassilist, aga staadioni rekord oli see ometi. Siis jäi kuulitõukesektor Taavi Peetre jaoks lühikeseks – selle tagumine barjäär on 20 meetri joonel, aga raudmuna lendas üle! Jamaicalanna Aleen Bailey sprintis naiste sajas meetris rekordi. Üks Vene mees jooksis 1500 meetrit läbi kiiremini kui keegi Rakveres eales varem. Ja Justin Gatlini saja meetri jooks oli veel ees ...