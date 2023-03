Paide teater ja Must Kast toovad ooperi “Carmen” taas Rakvere teatri lavale

“Carmen” on lugu kirgedest ja saatusest, inimestest, kes ei saa teha muudmoodi, nagu nad just teevad. Kõrva taha võib panna, et sama tähendus on ka Vana-Indias loodud lauamängu “Tsirkus” originaalversioonil, kus täringut visates võib nii­sama kergelt tippu tõusta kui põrmu langeda. Mõelgem siis Volkonski lavastusestki kui rändtsirkuse etteastest Bizet’ muusikaga. Laval on Laura Niils, Jaanika Tammaru, Birgit Landberg, Kaija M Külm, Kaarel Targo, Karl Robert Saaremäe, Karl Edgar Tammi, Joosep Uus (Noorsooteater), Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping ja Kaarel Kuusk.