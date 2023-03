Tuleb Kaunimate Aastate Vennaskonna lavastus

Kolmkümmend aastat on möödunud ja teatrisaalis hõljub nii magusaid tundmusi kui ka pisarateni naerma ajavaid mälestusi: on tülisid, on kirgi, irooniat, huumorit, igatsusi ja muudki. Kolmkümmend aastat – ja aeg on küps muusika­lavastuse “Kaunimad aastad su elus” taasetendumiseks.