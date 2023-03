Kolumn: Balti draama

Hiljuti on olnud parajal hulgal tülisid sotsiaalmeedias selle üle, kas Eestit tohiks üldse kutsuda Balti riigiks. Küsimus võtab oma koha teiste väga valusate tüliteemade kõrval: kas Eesti on põhjamaa; kas Eesti on Ida-Euroopa; kes pani kõige esimesena linnaväljakule jõulukuuse püsti? Rootslased itsitavad juba ammu pihku, kui kuulevad taas argumenti, et tegelikult asetseb Eesti põhjapoolusele lähemal kui Taani. Lätlased ja leedulased aga on juba nördinud, et lõunapiir võiks mõne eestlase jaoks sama hästi üks suur kraav olla, peaasi, et enam Balti riikide seas olema ei peaks.