Eili Neuhaus mõistab süüta süüdlasi

Eili Neuhaus ütleb, et Aleksandr Ostrovski on tema vana armastus. “Tegelikult on ta väga salakaval autor. Tundub nii kerge, aga mida kaugemale lähed, saad aru, kui palju ta vajab süvenemist,” nimetab lavastaja. “Ta on mulle hästi hingelähedane, sest väga lihtsa süžee ja huumori kaudu läheb hästi sügavale inimese sisse ning annab tema lahtimuukimiseks tohutud võimalused.”