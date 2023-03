Millal nad ometi tulevad? Vanem proua ootas poliitikuid pikisilmi

Kadrinast Rakverre sõitnud proua (paremal) ootas poliitikutega kohtumist pikisilmi ja oli rahul, kui sotsiaaldemokraadid lõpuks oma kampaaniatelgi püsti said.

Ütle veel, et poliitikute propagandatelgid ning kingitused valijatele on maha visatud aeg ja raha. Spetsiaalselt Kadrinast Rakverre sõitnud vanem proua ootas täna Vaala keskuse juures pikisilmi riigikogu kandidaate ja rõõmustas silmnähtavalt, kui nägi, et lõpuks ometi hakkavad sotsiaaldemokraadid oma telki püsti panema.