EKRE ridades riigikokku kandideerinud Andero Põllu avastas valimisnädalal enda suureks kohkumuseks, et tema Kundas Kasemäe tänava parklasse viidud valimisreklaamiga treiler on kadunud. Peagi selgus, et treileri oli lasknud teisaldada ei keegi muu kui Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum, kes kandideeris riigikogusse Isamaa nimekirjas.